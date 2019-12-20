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تعرف على القيادات الانتقالية البارزة التي قدمت استقالتها ..اسماء + تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - شهد المجلس الانتقالي خلال الساعات الماضية استقالات جماعية في محافظة شبوة جنوب اليمن .
وكان ابرز المستقلين من عضوية المجلس الانتقالي كل من : 

استقالة الشيخ بكر ناصر طالب عضو الجمعية العمومية التابعة للانتقالي.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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استقالة مجور فهد الطالبي من الجمعية العموميه التابعة للانتقالي

استقالة سالم صالح مبخوت عضو الهيئة التنظيمية لانتقالي جردان

استقالة الدكتور فضل منصور القاحلي من الهيئة الاعلاميه لانتقالي شبوة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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