شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيادات الانتقالية البارزة التي قدمت استقالتها ..اسماء + تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد المجلس الانتقالي خلال الساعات الماضية استقالات جماعية في محافظة شبوة جنوب اليمن .

وكان ابرز المستقلين من عضوية المجلس الانتقالي كل من : استقالة الشيخ بكر ناصر طالب عضو الجمعية العمومية التابعة للانتقالي. جديد "الخليج 365" Advertisements استقالة مجور فهد الطالبي من الجمعية العموميه التابعة للانتقالي استقالة سالم صالح مبخوت عضو الهيئة التنظيمية لانتقالي جردان استقالة الدكتور فضل منصور القاحلي من الهيئة الاعلاميه لانتقالي شبوة

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