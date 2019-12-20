شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. توجان في قبضة الشرطة الاردنية والبخيتي يتوعد بجعلها محاكمة القرن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استدعت الشرطة الأردنية توجان البخيتي ابنت الناشط السياسي اليمني علي البخيتي الحضور صباح اليوم الجمعة الى مقرها بالقرب من ديوان الخدمة المدنية للتحقيق معها.

وقالت توجان البخيتي في مجموعة تغريدات لها على منصة "تويتر" بالقول إنه تم "إستدعائي من شرطة الأحداث، وطُلب مني الحضور الساعة العاشرة صباح غد الجمعة لمقرهم الكائن بالقرب من دوار المشاغل وديوان الخدمة المدنية، وسيكون معي محامية ومحامين ونشطاء في حقوق الإنسان.

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وأضافت توجان "إلى الآن لا ندري ما هي التهمة الموجهة، المحامون يتوقعون تعلقها بـ جرائم النشر أو إزدراء الأديان، سنمتثل للسلطات في الأردن".

وتابعت " لكننا نستغرب أنه وإلى الآن لم يتم استدعاء أحد من مدرسة الجزيرة بسبب البيان الجهادي المنشور ضدي، والذي فيه تحريض خطير يستوجب المسآئلة.

وأوضحت توجان " ‏ان المدعية العامة القاضية رنا_الذنيبات‬ تتعسفني وتحقق معي لوحدي، ورفضت دخول خالي أشرف البخيتي معي ومنعوا كذلك محاميتي من مرافقتي.

إلى ذلك علق والدها حول ذلك بالقول علي البخيتي إذا تم إحالتك للمحكمة، وحتى لو تم توقيفك في سجن الأحداث يا توجان البخيتي، فستتحول محاكمتك وكل ما سيُتخذ ضدك إلى محاكمة للفكر المتطرف ولكهنة الدين ولمدرسة الجزيرة ولكل من تقدم ضدك بهذا البلاغ، أعدك بذلك، أن نجعل منها محاكمة القرن.