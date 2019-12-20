بلادنا تشارك في الإجتماع الـ17 للجنة العربية بالقاهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 - القاهرة شارك اليمن في أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، الذي أختتم أعماله الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهره، وذلك بوفد ضم نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري.
وناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، والقضاء على الجوع في المنطقة العربية، وتفعيل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة. وتطرق الإجتماع إلى مناقشة البند الخاص "بتكوين شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030"، وذلك من خلال تشكيل الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية، والشباب العربي للتنمية المستدامة، ونتائج أعمال النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقد الشهر الماضي بالقاهرة، ومقترحا حول التعاون الفني الإقليمي بين الدول الأعضاء.
واستعرض الإجتماع التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، المتضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة للتنمية في الدول العربية، الممقدم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية بالدول العربية، واستعراض التقرير الذي أعدته غرفة المعلومات الجغرافية العربية.
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