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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع أمير قطر بهذه الملابس الفاضحة التي تثير الغرائز شاهد كيف اثارة ايفانكا ترامب جنون زوجة أمير قطر ( شاهد صور ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تفاعل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع مجموعة من الصور التقطت لـ إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، خلال زيارتها لقطر بعضها داخل قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة وأخرى في المتحف الوطني القطري.
وزارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، خلال وجودها في قطر، قاعدة العديد الأمريكية الجوية في الدوحة، حيث شكرت الجنود على خدمتهم.
وقالت إيفانكا: “لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. لقد أتيت لكي أشكر الرجال والنساء الشجعان الذين يحفظون أمريكا آمنة”.
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وتمنت إيفانكا التي التقطت العديد من الصور مع المجندين والمجندات، عيد ميلاد سعيد للجميع.
كما ظهرت إيفانكا أمس، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها .
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#حاسبوا_المسيء_للعبايه— مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019
ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz
مفلح فلاح مبرك بركة@OfdfUw4W39Ri8Ht
#حاسبوا_المسيء_للعبايه
ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري
/photo/1
#حاسبوا_المسيء_للعبايه— مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019
ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz
/photo/1
#حاسبوا_المسيء_للعبايه— مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019
ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz
#حاسبوا_المسيء_للعبايه— مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019
ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.