بعد ظهورها مع أمير قطر بهذه الملابس الفاضحة التي تثير الغرائز شاهد كيف اثارة ايفانكا ترامب جنون زوجة أمير قطر ( شاهد صور )

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع مجموعة من الصور التقطت لـ إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، خلال زيارتها لقطر بعضها داخل قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة وأخرى في المتحف الوطني القطري.

وزارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، خلال وجودها في قطر، قاعدة العديد الأمريكية الجوية في الدوحة، حيث شكرت الجنود على خدمتهم.

وقالت إيفانكا: “لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. لقد أتيت لكي أشكر الرجال والنساء الشجعان الذين يحفظون أمريكا آمنة”.

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وتمنت إيفانكا التي التقطت العديد من الصور مع المجندين والمجندات، عيد ميلاد سعيد للجميع.

كما ظهرت إيفانكا أمس، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها .

#حاسبوا_المسيء_للعبايه

ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz — مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019

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مفلح فلاح مبرك بركة@OfdfUw4W39Ri8Ht

#حاسبوا_المسيء_للعبايه

ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري

#حاسبوا_المسيء_للعبايه

ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz — مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019 /photo/1 #حاسبوا_المسيء_للعبايه

ايفانكا ترامب تأتي زيارة لقطر وتلبس العبايه احترام لتقاليد وعادات الشعب القطري pic.twitter.com/2D9A4LzMFz — مفلح فلاح مبرك بركة (@OfdfUw4W39Ri8Ht) December 15, 2019 /photo/1