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عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير للرجال ... الجلوس في هذه الحالة يقلل «المنيّ» ويصيبك بالضعف الذكوري

حذر باحثون الشبان من الإفراط في الجلوس لمشاهدة التلفزيون، إذ تبين لهم من دراسة أجروها ان هذا الأمر يقلل من عدد الحيوانات المنوية.

وأفاد موقع “هيلث دي نيوز” الأميركي ان دراسة على 189 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة أظهرت ان عدد الحيوانات المنوية عند الذين يجلسون 20 ساعة أو أكثر أسبوعياً أمام شاشة التلفزيون أقل بـ44% ممن يشاهدون التلفزيون لفترات أقل، كما تبين ان عدد ونوعية المني عند الذين يمارسون الرياضة بمعدل 15 ساعة أسبوعياً أو أكثر كان أفضل بكثير.

جديد اب برس :

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وأوضح الباحثون ان الرياضة قادرة على زيادة عدد الحيوانات المنوية بحوالي 73%. وقال المعد الرئيسي للدراسة الدكتور خورخي شافارو من جامعة هارفرد ان على “الشبان إطفاء أجهزة التلفزيون وانتعال أحذية الرياضة، لأن اعتماد حياة أكثر نشاطاً قد يترك تأثيراً إيجابياً على عدد المني لديهم”.