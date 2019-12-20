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عدن - ياسمين التهامي - لسبب صادم ... أم تقتل طفلها بطريقه بشعه لحبها الشديد له !!!

اتهمت اندونيسية بقتل ابنها البالغ تسع سنوات بعدما اعتبرت ان لا مستقبل له بسبب عضوه الذكري “القصير” على ما افاد مصدر في الشرطة .

وقالت المرأة البالغة الثامنة والثلاثين لشرطة جاكرتا التي توجهت اليها بعد ارتكابها جريمة القتل انها تعتبر ان عضو ابنها كان “قصيرا” وان هذا الامر تفاقم بعد خضوعه لعملية ختان على ما اوضح ريكوانتو الناطق باسم شرطة جاكرتا لوكالة فرانس برس.

جديد اب برس :

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واضاف الناطق “قالت للمحققين انها قتلته لان عضوه الذكري الصغير يقضي على مستقبله”.

وتابع يقول “اغرقت ابنها في حوض الحمام والبسته ثيابه بعد ذلك ومددته على السرير واتت الى الشرطة” مشيرا الى ان المرأة تخضع الان لفحوصات نفسية