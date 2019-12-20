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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" انشق عن الشرعية ووصل بصورة غير متوقعة الى العاصمة صنعاء ... شاهد كيف استقبل الحوثي المقدشي

وصلآ عدد من ضباط وافرادآ الجيش الوطنيآ اليوم الى صنعاء. وكشفآ محمد البخيتيآ عضو المكتب السياسي للمليشيا الحوثية عن وصول عددا من الضباط والجنود في الجيش الوطني ,الىآ صنعاءآ ,حيث تسيطر جماعته. جديد اب برس : Advertisements

وقال البخيتي انه تشرف بلقاء خمسة من العائدين الى صنعاء , وهم: عبدالرحمن المقدشي حسن الوصابي إب القفر

عبدالوهاب محمودصالح الجماعي إب القفر

فيصل احمد عبده الزايدي إب القفر

وليد الدحامي سعيد الزايدي إب القفر

احمد مجاهد سعيد قايد الزايدي إب المصدر - عدن الغد

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