شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تكسر اكبر هجوم حوثي إيراني شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات خاصة

تمكنت القوات الجنوبية شمال الضالع من صد هجوم حوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بمحيط جيل وينان الاستراتيجي. وتصدت القوات لهجوم كبير من مليشيا الحوثي على مواقع في الفراشة وجبل الشوق الاستراتيجي ونقطة المورس. Advertisements وشهدت جبهة مرخزة شمال غرب الضالع الخميس، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. واستهدفت قناصة المليشيات بأحد المزارع الواقعة بين الصولية وصبيرة بعض المواطنين في تلك المناطق. وتواصل مليشيا الحوثي الدفع بتعزيزات من الأفراد والآليات استقدمتها من مناطق ذمار وإب إلى باب غلق والفاخر والجُب وبتار وصبيرة. وأفادت مصادر أخرى ان مليشيا الحوثي حشدت تعزيزات من دمت باتجاه مريس والأزارق.

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