شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يُمعن في تعذيب وإهانة سلمان العودة.. هذا ما حدث بجلسة النطق بالحكم ونجله يكشف مفاجأة صادمة للجميع والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل “سلمان العودة”، إنهم تفاجأوا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات لمحاكمة والده بدلا من النطق بالحكم كما كان مقررا، وذلك بناء على طلب النيابة.

وفي مفاجأة صادمة لمتابعي ومحبي الشيخ العودة، كتب عبدالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعد انتهاء جلسة محاكمة والده والتي كان يفترض أن ينطق فيها بالحكم:”بعد أن قررت المحكمة سابقا رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد #سلمان_العودة لأجل “النطق بالحكم”، تفاجأنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات بناء على طلب النيابة ضمن حالة تخبط عامة”.

وأكد عبدالله العودة أن والده لايزال في الحبس الانفرادي، وسيكون يوم، الثلاثاء، القادم هو موعد الجلسة القادمة.

وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرات، دون تقديم أي سبب واضح.

أقرأ أيضاً: ورد الآن: ”الأمير محمد بن سلمان“ يصدر امراً بإعدام "سلمان العودة" والمدعي العام يحدد موعد التنفيذ.. شاهد

Advertisements

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة: إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.

واعتقلت السلطات السعودية سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع قطر، فيما وجَّهت النيابة السعودية لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

بعد أن قررت المحكمة سابقا رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد #سلمان_العودة لأجل "النطق بالحكم"،

تفاجأنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات بناء على طلب النيابة ضمن حالة تخبط عامة،

مع العلم أن الوالد لايزال في الحبس الانفرادي.

وسيكون الثلاثاء الجلسة القادمة، نسأل الله الفَرَج. — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 19, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يُمعن في تعذيب وإهانة سلمان العودة.. هذا ما حدث بجلسة النطق بالحكم ونجله يكشف مفاجأة صادمة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.