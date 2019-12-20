اختتام الورشة التدريبية الأولى لمشروع مساهمتي تنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا



اختتمت صباح الخميس، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، أنشطة الورشة التدريبية الأولى لمشروع ”مساهمتي تنمية“، الممول من قبل الإتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل مؤسسة رنين اليمن، وبالشراكة مع مؤسسة متطوعون، والذي يأتي تحت عنوان ”مهارات التنظيم والاتصال، وتلبية احتياجات المجتمع“، والذي استمر لأسبوع.

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وخلال الأختتام بيّن ضابط المشاريع في مؤسسة رنين اليمن أحمد البعداني، أن ”برنامج مساهمتي تنمية هو برنامج شبابي، يهدف إلى إنشاء شبكة شبابية مكونة من 40 شاب وشابه في محافظة حضرموت، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الشبكة هو القيام بعملية التنمية في مجتمعاتهم، وأنهم يقدمون وسائل تدريبية حديثة، بالإضافة إلى التطبيقات العملية بعد كل مرحلة تدريبية، وأن هذا يساعد المشاركين بشكل كبير في كيفية فهم احتياجات المجتمعات والأولويات، وكذا تطبيقها على أرض الميدان.

وأضاف ”البعداني“ قائلاً : ”بعدها سنشتغل على كيفية تأسيس المشاركين لمشاريع تنموية، ومن ثم سيتم تمويل الشباب على أسس تنفيذ المشاريع في الواقع، وذلك بتعاون ومشاركة من السلطة المحلية بحضرموت، موضحاً أن هذه الدورة تعتبر الثانية في حضرموت، حيث أن الأولى كانت في الاتصال والتواصل لإدارة فريق العمل، ليفهموا التنظيم وآلية التواصل بينهم، أما الدورة الثانية هي لدراسة احتياجات المجتمع، لمعرفة الأولويات والفرص والاحتياجات“.

وبدوره فقد أوضح مدير إدارة المشاريع بمؤسسة متطوعون، والمنسق العام لمشروع مساهمتي تنمية في حضرموت، فهمي الديني، أن آلية اختيار المشاركين مرت بعدة مراحل، أولاً : ”مرحلة الإعلان عن البرنامج“ والتي كانت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واستمرت لنحو أسبوعين، مؤكداً أن الإقبال كان كبيرا واستقبلوا أكثر من 500 إستمارة مشاركة من حضرموت الساحل والوادي، واستهدف البرنامج 7 مديريات في حضرموت من الساحل ”المكلا، والشحر، وغيل باوزير“، أما الوادي ” سيئون، وتريم، وشبام، والقطن“، وكان المستهدفين من فئة الشباب الذين أُشترط أن لاتتجاوز أعمارهم الـ 35 سنة.

أما المرحلة الثانية كانت ”فرز الإستمارات“ حيث تم أخذ المقبولين الذي تنطبق عليهم المعايير المطلوبة من قبل المنظمة المنفذة والممولة، بعدها تم أختيار من الـ 500، عدد 80 مستهدف في الوادي والساحل بعناية وأختيار دقيق، والمرحلة الأخيرة كانت ”المقابلات“، حيث كان في مقابلات مركزية في المكلا لمديريات الساحل، ومقابلات مركزية في سيؤن لمديريات الوادي، وفي النهاية تم ترشيح منهم 40 في حضرموت.