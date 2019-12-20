شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة إباحية: تصدم الرئيس «ترامب» كان يقارنى بابنته «إيفانكا» أثناء الممارسة "تفاصيل مثيرة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكثير من علامة الاستفهام، في علاقته مع ابنته "إيفانكا"، خاصة أنه دائم وضع يده على جسدها أثناء الظهور سويًا، كما أن له سقطات أخلاقية معها في تصريحاته عن جسدها وقوامها و "الجنس".



ولم تكن الصور الكثيرة التي يظهر بها ترامب مع إيفانكا في وضعيات لا يمكن في الغالب توقعها بين أب وابنته هي السبب الوحيد وراء إثارة الجدل حول طبيعة الأمور بينهما، لكن طريقة تحدُّثه أيضًا عنها في مناسبات علنية كانت مثار انتقاد لكونها طريقةً غير لائقة بالمرّة، كما أن تصريحات الممثلة الإباحية التي أقامت معه علاقة جنسية، عن علاقته بابنته ومقارنة جسدها بجسد ابنته أثناء ممارسة الجنس، أثارت الكثير من التكهنات.

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