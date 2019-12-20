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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير للغاية..الشرعية تثير جنون ولي عهد ابوظبي وتوافق رسميا بالسماح للجيش التركي بالتدخل لطرد القوات الاماراتية نهائيا ..والسعودية تلتزم الصمت ولا تبدي اية ردة فعل

2019/12/20 الساعة 10:44 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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