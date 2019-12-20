شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً : السعودية تكشف معلومات خطيرة وصادمة عن المغترب اليمني منفذ حادث الطعن في "حفل راقص" بالرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية تفاصيل صادمة خطيرة بشأن منفذ حادث الطعن في حفل راقص خلال موسم الرياض قبل نحو شهر.

وقالت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الخميس: إن المشتبه به في حادثة طعن الشهر الماضي خلال مهرجان فني في العاصمة الرياض، مرتبط بتنظيم القاعدة باليمن.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأوضحت قناة الإخبارية الرسمية أن الرجل الذي اعتقل بعد طعن ثلاثة من أعضاء فرقة مسرحية خلال العرض الفني عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم الإرهابي في اليمن.

ووقع الهجوم يوم 11 نوفمبر الماضي في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانًا ترفيهيًّا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وكان التلفزيون السعودي قال، عقب الهجوم، إن شرطة الرياض ألقت القبض على "مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم (سكين)" بعد الحادثة التي أثار هلع الحاضرين.

وأضافت القناة أن المهاجم "طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله"، مؤكدة، وفق المصادر، أن "حالة المصابين مستقرة".

وكان لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، أظهرت "شخصًا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له".

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم، فيما ترددت أنباء عن سقوط جرحى في الهجوم الذي أثار هلعًا بين الحضور.

وشهدت السعودية انفتاحًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية .

ويندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض تحت مسمى "موسم الرياض".