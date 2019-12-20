شكرا لقرائتكم خبر عن بالإدلة مصدر يكشف أكاذيب وافتراءات أنيس منصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كان الصحفي والكاتب المصري المعروف أنيس منصور احد المداومين على حضور مجلس المفكر الراحل عباس محمود العقاد الذي كان يصف انيس منصور بأنه "زبالة معلومات" لأنه رغم ما عرف عنه من الإسهال الكبير في النشر إلا أنه كان يعتمد في كثير مما ينشره على الإثارة

والمعلومات السطحية وغير المستندة الى مصادر مؤكدة وموثوقة في معضمها ويبدوا أن هذه اللعنة قد أصابت الصحفي اليمني (انيس منصور) والذي يشيع بأنه معين مستشارا اعلاميا في السفارة اليمنية بالمملكة العربية السعودية رغم أن زعمه هذا قد أخذ جدلا اعلاميا واسعا كون تلك الوظيفة لم تكن موجودة في الهيكل الوظيفي للسلك الدبلوماسي وبالاضافة لذلك فهو مشهور بفضائحه وسطحية تناولاته وكتاباته الذي كان أخرها ما نشره من معلومات يدعي فيها كذبا على دولة الأخ د.. معين عبد الملك سعيد رئيس الوزراء بأنه أستغل منصبه في تعيين اقارب له الغير مؤهلين بوظائف عامة في الدولة وأورد في منشوره اسماء هؤلاء الأقارب وقد امتلأ المنشور بالاكاذيب والمغالطات حيث لم يتم تقديم معلومات موثقة عن قرارات تعيينهم وأرقامها وتواريخ صدورها..

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ومن اكثر الأمثلة الفاضحة والصارخة الدالة على الكذب والبهتان فيما تضمنه هذا المنشور هو ايراد اسم الدكتور/مطهر العباسي الذي لا يمت بأية صلة قرابة للدكتور /معين عبد الملك من جهة ومن جهة اخرى فإنه يشغل منصب وكيل وزارة التخطيط ثم نائب الوزير منذ بداية الألفية الثالثة أي أنه تعين بهذا المنصب في الوقت الذي كان فيه الدكتور/ معين لا يزال طالبا في الثانوية ..، وكذلك الأمر بالنسبة لأخيه المهندس هاشم العباسي ....

أما بقية الأسماء الذي وردت في المنشور فإنه قد تم تعيينهم في الوظائف التي يشغلونها قبل تعيين الدكتور/ معين عبد الملك رئيسا للوزراء بسنوات وفيما يلي توضيح لذلك:-

1- المهندس/احمد سعيد الوحش : فقد تقلد العديد من المناصب القياديةفي قطاع التنمبة الزراعية بالحكومات المتعاقبة كمدير تنفيذي لمشاريع التنمية الزراعية الممولة من قبل البنك الدولي وكذلك عمل مع المنظمات الدولية والبنك الدولي في مجالي القطاع الزراعي والمياه والبيئة وقد كان اخر عمل له في حكومة الوفاق الوطني عام 2013م مديرا عاما لهيئة البحوث الزراعية في محافظتي ( تعز - اب ) وتم اقالته من قبل الحوثيين عقب تعيين الدكتور. معين رئيسا للوزراء ولم يتم تعيينه بأي موقع بعد ذلك رغم امتلاكه المؤهلات العلمية والإدارية إضافة الى الكفاءة والخبرة التي أكتسبها في ذلك.

2- العميد الركن/ علي سعيد الوحش كان يشغل مدير عام المستشفى العسكري العام بصنعاء علما أنه تم تعيينه بهذا المنصب في حكومة الانقاذ برئاسة الأستاذ/باسندوة وكان يعمل قبل ذلك نائبا لمدير عام المستشفى وتم عزله من قبل الحوثيين بعد تعيين الدكتور معين رئيسا للوزراء .

3- محمد سعيد الوحش كان يعمل مديرا عاما لمصلحة الجمارك فرع محافظة تعز بموجب قرار التعيين الصادر في عام 2012م أثناء ولاية حكومة الإنقاذ برئاسة الاستاذ/باسندوة وتم عزله من قبل الحوثيين بعد تعيين الدكتور معين رئيسا للوزراء.

4- أما الدكتورة/ شفيقة سعيد الوحش فإنه قد تم تعيينها رئيسة للجنة الوطنية للمرأة بقرار جمهوري في حكومة الوفاق الوطني (حكومة باسندوة) وتم عزلها من قبل المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية وانتقلت لتمارس عملها في العاصمة المؤقتة /عدن تنفيذاً لتوجيهات مؤسستي الرئاسة والحكومة السابقة (حكومتي بحاح وبن دغر) لجميع القيادات الحكومية التي كانت تعمل في صنعاء بالانتقال الى عدن العاصمة المؤقتة بعد إنقلاب ميليشيات الحوثي .

5- بالنسبة للدكتور/ راجح المليكي فقد عين مديرا عاما للمختبر المركزي للدم في العام 2006م ثم مديرا عاما للمستشفى الجمهوري بمحافظة تعز بقرار من الاستاذ/باسندوة رئيس الوزراء الاسبق عام 2013م وفي العام 2017م تم تعيينه مديرا عاما للطب التشخيصي بوزارة الصحة العامة بالعاصمة المؤقتة /عدن بقرار من الدكتور بن دغر رئيس الوزراء السابق ثم وفي نفس العام 2017م تم ترشيحه من وزير الصحة العامة الدكتور/ناصر باعوم امينا عاما للمجلس الوطني للسكان بموجب مؤهلاته وكفاءته وخبراته في مجال الصحة وكل ذلك قبل تعيين الدكتور. معين رئيسا للوزراء.

6- بالنسبة للدكتور عبده غالب فهو من الكفاءات التربوية المعروفة والكوادرالقيادية في وزارة التربية والتعليم وهو احد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وتم ترشيحه عام 2017م نائبا لوزير التربية والتعليم بحسب تخصصه وقد تعثر صدور القرار في مؤسسة الرئاسة نظرا لتسلط وتعنت من يمسكون بمفاصل الدولة وهو الأمر الذي جعل وزير التربية والتعليم يرفع في نفس العام الى رئيس الجمهورية بترشيحه للتعيين في منصب رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي بدلا من تعيينه نائبا لوزير التربية والتعليم ولم يصدر قرار التعيين حتى الأن ولا يزال قائما بأعمال رئيس المركز بدون قرار رسمي.....

أما ما يتعلق بالمهندس /وليد العباسي فهو من المهندسين أصحاب الخبرة والكفاءة ولا تربطه صلة قرابة بالدكتور/معين وقد عمل معه عند ما كان وزيرا للأشغال العامةوالطرق حيث كان يشغل وظيفة مديرعام مكتبه ونظرا لحاجة الدكتور الى خدماته وكفاءته وخبرته تلك تم تكليفه مساعدا لمدير مكتب رئيس الوزراء للشئون الفنية وهذا المنصب بدرجة وكيل وزارة وليس بدرجة نائب وزير كما جاء ضمن فضائح ومغالطات وكذب وافتراءات الصحفي (أنيس منصور) وهذا التعيين يعتبر امراً طبيعياً وحق قانوني واداري لدولة رئيس الوزراء وليس فيه أية شبهة فساد...

وهنا لابد لنا ان نؤكد على أن ما اورده ونشره الصحفي (أنيس منصور) في منشوره من كذب وإفتراء ومعلومات مظللة ووقائع غير صحيحة يدخل في نطاق السب والقذف ويندرج في إطار الصحف الصفراء التي تستهدف الاثارة حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة والمصداقية وهي تعمل دائما خارج المسؤولية الاخلاقية والمهنية للسلطة الرابعة *صاحبة الجلالة الصحافة* وهذا هو الفساد المهني والأخلاقي بعينه