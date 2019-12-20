شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع: مليشيا الحوثي تقتحم لجنة صرف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في الحشاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت عناصر من مليشيات الحوثي، السبت 11 مايو 2019م، منزل الأستاذ ثابت مثنى عباد الحداد منسق الإغاثة لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية الحشاء بالضالع. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن عملية المداهمة لمنزل الحداد أثناء تواجد موظفي جمعية التكافل الاجتماعي وهم اللجنة المشرفة على عملية صرف المساعدات للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي اقتحمت المنزل وقامت بالتهجم على أعضاء اللجنة بألفاظ غير لائقة وهددوهم بالسجن والإخفاء إذا تم صرف المساعدات الغذائية دون إشرافهم والرجوع إليهم، كما اختطفت محمد عثمان عباد الحداد واقتيادته إلى جهة مجهولة. وبحسب المصادر فقد اشترطت المليشيات على اللجنة الصرف حسب الكشوف المعمدة من قيادات ومشرفي الحوثي. وأكدت المصادر أن المليشيات تمارس الابتزاز على المنظمات بهدف إجبارها على مغادرة المديرية لتنفيذ عقابها الجماعي لحرمان آلاف الجوعى من الغذاء الذي تقدمه المنظمات.

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