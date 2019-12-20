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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال نقلها إلى عدن.. إحباط تهريب 4 كيلو حشيش مخدر الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 أحبطت نقطة دوفس المركزية بمحافظة أبين، الخميس، عملية تهريب 4 كيلو حشيش مُخدر من محافظة شبوة إلى العاصمة عدن.

Advertisements وعثر أفراد النقطة خلال تفتيش سيارة أجرة من نوع "صالون" قادمة من محافظة شبوة ومتجهة إلى عدن على 4 كيلو حشيش بحوزة رجل مُسن من أبناء محافظة البيضاء. وقال المتهم ويدعى "خ. ح. ع" في اعترفاته خلال التحقيقات، إن عصابات المخدرات تلجأ إلى استخدام طرق وأساليب جديده في عمليات التهريب وأبرزها محاولة نقلها بواسطة أشخاص كبار بالسن أو آخرين يرتدون ملابس لا تلفت الأنظار.

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