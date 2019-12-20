شاهد ; صحيفة سعودية رسمية تصعق كل السعوديين وتكشف رسميا عن مصنع للخمور .. في هذه المدينة السعودية القريبة من الحدود اليمنية ( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/20 الساعة 08:12 صباحاً (سمابرس - متابعات) متعلقات شاهد : الموت يفجع الفنان اليمني فؤاد الكبسي في العاصمة صنعاء Advertisements شاهد : إعلامية يمنية تُلمح للغدر الإماراتي وتبكي على الهواء .. سلطنة عمان كانت الخنجر الوحيد الذي لم يطعنا في الظهر(فيديو صادم) تعرف على النقاط الثلاث التي طرحها الجنرال جوها في الاجتماع السابع اليوم بالحديدة وماذا حدث أثناء اللقاء المشترك وكيف رد الحوثي؟ أمير سعودي يتحدث عن "ثورة" ويكشف عن "خطة" للتغيير في المملكة

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