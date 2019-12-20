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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية تفتح لها ليلة القدر وتحصل على 500 الف ريال سعودي بسبب خطأ قاتل من ضابط شرطة ( صورة + الاسم + سبب حصولها على نصف مليون ريال سعودي )

2019/12/20 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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