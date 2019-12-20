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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يونيسيف: فحص سوء التغذية لدى 31 ألف طفل بالضالع الجمعة 20 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن معاناة أكثر من 400 ألف طفل من سوء التغذية في اليمن.

وبّينت المنظمة أن فرقها فحصت أكثر من 31 ألف طفل في محافظة الضالع وجرى تقديم الاستجابة الطبية المطلوبة بشكل سريع.

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