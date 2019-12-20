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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إتلاف آلاف الألغام والقذائف الحوثية بالساحل الغربي الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 أتلف مشروع "مسام" لنزع الألغام، الخميس، آلاف الألغام والقذائف التي جرى نزعها من مختلف مناطق الساحل الغربي.

Advertisements وقامت فرق "مسام" بإتلاف 4600 لغم أرضي و397 قذيفة متنوعة و3 صواريخ كاتيوشا بعيدة المدى. وتمكنت الفرق مؤخراً من نزع عشرات الآلاف من الألغام والقذائف المدفعية والصاروخية التي زرعتها المليشيات الحوثية في حقول منتظمة، وأخرى عشوائية بمختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.

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