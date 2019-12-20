شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد هروب 800.. مليشيا الحوثي تحقق في فرار عناصرها من الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد هروب 800.. مليشيا الحوثي تحقق في فرار عناصرها من الحديدة الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 أفادت مصادر أن لجنة عليا مُكلفة من زعيم المليشيات الحوثية وصلت إلى الحديدة للتحقيق في أسباب زيادة حالات الفرار الجماعي بالأسلحة من جبهات الحديدة.

Advertisements وقالت المصادر إن زعيم المليشيات الحوثية أمر بتشكيل لجنة عليا من قيادات المليشيات للتحرك بسرعة إلى الحديدة. وهرب خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من جبهات الساحل الغربي أكثر من 800 مسلح حوثي. فيما سجلت جبهة الدريهمي أعلى معدل في حالات الفرار لعناصر المليشيات الحوثية، تليها جبهة الجاح في مديرية بيت الفقيه ثم جبهة حيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد هروب 800.. مليشيا الحوثي تحقق في فرار عناصرها من الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.