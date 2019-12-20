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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى بصفوف مليشيا الحوثي خلال هجوم فاشل لهم بحيس الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة مساء الخميس، من التصدي لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي على مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements ودفعت المليشيات الحوثية بمئات العناصر من مسلحيها وشنت هجوماً واسعاً شمال غرب منطقة بني مغاري الواقعة غرب مديرية حيس. وخاض أبطال القوات المشتركة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية مع مسلحي المليشيات. وتكبدت المليشيات الحوثية في تلك المواجهات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعدما قتل وأصيب العشرات منهم إلى جانب تدمير آليات تابعة لهم.

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