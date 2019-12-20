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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصليب الأحمر ينظم ورشتي عمل بعدن حول القانون الدولي الجمعة 20 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشتي عمل في عدن؛ لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني والتعريف باللجنة.

وتطرقت الورشة التي حضرها 33 إعلامياً إلى سلامة الصحفيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.

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