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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية توفر حافلات نقل مدرسي لطالبات المهرة الجمعة 20 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن توفير حافلات النقل المدرسي بالمهرة؛ لتشجيع الأهالي على إلحاق بناتهن بالتعليم.

Advertisements وقال البرنامج إن مئات الطالبات في مدارس محافظة المهرة تمكنت من الالتحاق بالتعليم لأول مرة. ولفت إلى أن توفير الحافلات شجع الأسر على تعليم بناتهن دون توقف خشية مسافة الطريق أو عدم توفر وسيلة نقل آمنة.

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