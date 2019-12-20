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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن نظام جديد سيقلب أوضاع كل المغتربين اليمنيين رأسًا على عقب لكنه يجعل السعوديون يطيرون من الفرح (خبر صادم )

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