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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد أول (صورة) للرئيس السوري وهو مضرج بدمائه في باب شرقي بطريقة مروعة على يد احد حراسه الشخصيين"تفاصيل عن كيفية عملية الاغتيال"

يجسّدآآ فيلم “باب شرقي” للمخرج المصري أحمد عاطف، الأحداث الدامية التي تجري في سوريا منذ ما يقارب 9 سنوات، وذلك عبر تصوير صراع داخل أسرة واحدة ينقسم فيها الأخوة إلى طرفي الصراع. وقد جاء مشهد النهاية في الفيلم الذي يصور مقتل رئيس النظام السوري بشار الأسد وسقوطه غارقاً في دمائه بمثابة “أمنية” لكثير من مشاهدي العرض الأول للفيلم الذين أخذوا في التصفيق والهتاف انفعالاً من ذلك المشهد السنيمائي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو ..أشهر واجمل راقصة مصرية تباغت الجميع بعمل جريء وفاضح ومحرم شرعا اخجل كل ابناء مصر واثار جنونهم لكنه اثلج صدور العراقيين ( فيديو فاضح ) شاهد أول (صورة) للرئيس السوري وهو مضرج بدمائه في باب شرقي بطريقة مروعة على يد احد حراسه الشخصيين"تفاصيل عن كيفية عملية الاغتيال" هل تذكرون المقيم اليمني الذي فقد اعصابه واقتحم مسرح مفتوح بالرياض ليطعن ثلاثة من اعضاء فرقة استعراضية ..شاهد مصير مرعب حدث له اليوم (صورة مخيفة ) عــــــــاجل..قرار حوثي خطير في قلب العاصمة صنعاء يرعب هادي والجنرال الاحمر، ويجعل كل قادة الشرعية لا يفكرون ابدا بالعودة الى صنعاء حتى لو انتهت الحرب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تزف خبر غير سعيد وكارثي للملك سلمان وأمير قطر وسبب صدمة للقطريين والسعوديين لكنه جعل ولي عهد ابو ظبي يطير فرحا سفير قطر في سلطنة عمان يصعق جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويباغت الاماراتيين بهذا التصريح الناري الذي قهر الاماراتيين وابهج كل ابناء السلطنة ليست قطر ولا سلطنة عمان..دولة خليجية تباغت الجميع وتوجه ضربة موجعة للزبيدي وولي عهد ابو ظبي وتعلن مساندتها ودعمها لعدوهما اللدود وتمنحه هدية لا تقدر بثمن واخيرًا السلطات السعودية تحسم أمرها وتصدر قرار عاجل يكشف مصير الداعية السعودي الشهير سلمان العودة ( نص القرار + تصريح ناري من ابن سلمان ) وردنا الان..الاحمر يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده ويقدم هدية لا تقدر بثمن للايرانيين بخطوة خطيرة لم يتوقعها احد ( صورة صادمة ) ورد للتو..طارق عفاش يرعب كل الحوثيين ويعلن رسميا انه سيذبح كل الاسرى ويدفن عائلاتهم وهم احياء..لن تصدق كيف كانت ردة فعل الحوثيين بعد هذا التهديد المخيف Advertisements شاهد بالصورة...صحيفة سعودية رسمية تصعق كل السعوديين وتكشف رسميا عن مصنع للخمور في هذه المدينة السعودية القريبة من الحدود اليمنية ( صورة ) وردنا الان .. اعلان رسمي من السلطات السعودية يسعد كل المغتربين اليمنيين وعائلاتهم ووزير سعودي يعلن قبل قليل تعديل المقابل المالي لرب الأسرة والمرافقين لهم عاجل وخطير جدا..معلومات جديدة تقلب الامور راسا على عقب والكشف عن 9 أشخاص نفذوا عملية اغتيال عدنان الحمادي باسلوب شيطاني(أسماء القتلة ومناصبهم ) ورد للتو ..الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينكر الجميل والمعروف السعودي ويعض اليد التي امتدت اليه ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا القرار الصادم في غاية الخطورة..شلال شايع يقهر احمد الميسري ويثير جنونه بخطوة رهيبة وجريئة لم يتوقعها احد صدمت كل قوات الشرعية وجعلت الميسري يفقد صوابه..شاهد ماذا حدث عاجل...رئيس الجمهورية يباغت الجميع ويطيح بوزير الداخلية من منصبه ويعلن رسميا اسم رئيس الوزراء الجديد ( صورة رئيس الوزراء الجديد + الاسم )

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