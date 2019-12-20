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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المقيم اليمني الذي فقد اعصابه واقتحم مسرح مفتوح بالرياض ليطعن ثلاثة من اعضاء فرقة استعراضية ..شاهد مصير مرعب حدث له اليوم (صورة مخيفة )

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