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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــــــــاجل..قرار حوثي خطير في قلب العاصمة صنعاء يرعب هادي والجنرال الاحمر، ويجعل كل قادة الشرعية لا يفكرون ابدا بالعودة الى صنعاء حتى لو انتهت الحرب

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