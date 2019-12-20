الجيش يهاجم "غريفيث" ويصفه بالمتآمر ويعتبره شريك في جرائم الحوثيين

شن الجيش الوطني هجوم لاذع على الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن مارتن غريفيث، ووصفته بالمتآمر والشريك بجرائم الحوثيين، والعمل على تضليل المجتمع الدولي.
وفي افتتاحية صحيفة الجيش "26 سبتمبر" في عددها الصادر الخميس 19 ديسمبر 2019 تساءلت "إلى أي حد تريد أن تصل الأمم المتحدة باليمن عبر مبعوثها غريفيث المتماهي، بل المتآمر بضوء أممي أخضر مع مليشيا الحوثي الممولة من إيران؟!
وأضافت "اتفاقات عديدة أبرمت مع هذه المليشيا الإجرامية برعاية أممية عبر عدد من المبعوثين كان آخرهم غريفيث الذي يشرف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم لم تنفذ منها المليشيا بنداً واحداً".
وحملت الافتتاحية حملت عنوان «..ومــاذا بـعـد؟!» قالت: "منذ ما يزيد عن العام على اتفاق ستوكهولم وغريفيث يعمل على عدم سقوط المليشيا المنهارة في مختلف جبهات القتال من خلال عمله بشكل سافر (...) على وقف إطلاق النار، وتضليل المجتمع الدولي بضخامة الكلفة الإنسانية المترتبة على تحرير العاصمة صنعاء وميناء الحديدة".
وتابعت صحيفة الجيش "غريفيث يعلم يقيناً أن الكلفة الإنسانية تكبر أكثر فأكثر كلما تعثر الحسم واستمر الدعم الايراني والتماهي الأممي مع ممارسات المليشيا الإجرامية خصوصا في مدينتي الحديدة وتعز".
وأشارت: "لم يعد غريفيث مبعوث سلام إلى اليمن، وإنما أصبح شريكا في كل الجرائم التي تمارسها المليشيا ضد الشعب اليمني (...) ضارباً عرض الحائط بكل قيم السلام التي من أجلها أنشئت هيئة الأمم ولأجلها بعثته إلى اليمن".
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