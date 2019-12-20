قوات الجيش تحبط هجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي شمال الضالع

أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوما لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة باب غلق شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت": إن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجوما بتغطية نارية مكثفة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبهة باب غلق شمال مديرية قعطبة، لتندلع مواجهات عنيفة استخدم فيها مختلف الأسلحة.

وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، مؤكدة تمكن الجيش الوطني من إحباط الهجوم، وإجبار ما تبقى من عناصر الميليشيا على التراجع والفرار.

وأوضحت المصادر، إن ميليشيا الحوثي تحاول تحقيق تقدم في القطاع الشمالي لجبهة الضالع بعد خسارتها في الجبهة الغربية خلال الأيام الماضية.

وتشهد جبهات محافظة الضالع منذ أيام مواجهات وصفت بالعنيفة، وذلك إثر محاولة ميليشيا الحوثي التقدم لاستعادة مناطق خسرتها خلال الفترة الماضية.



