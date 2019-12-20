إب.. نافذون حوثيون ينهبون مساعدات طبية ويبيعوها لمؤسسات خاصة

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب، وسط اليمن، نهب المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية، وبيعها في الأسواق المحلية.



ونشر ناشطون وحقوقيون، صوراً لعمليات نهب طالت مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبيعها لمستشفى خاص ومؤسسة مستلزمات طبية.



وقال الناشطون إن متنفذين داخل المليشيا الحوثية، قاموا بنهب نحو220 كرتون من المواد الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، وبيعها لمستشفى خاص ومؤسسة للمستلزمات الطبية، بعد أن استعانوا بشاحنة حكومية في حمل تلك المنهوبات.



ويُتهم وكيل محافظة إب للشؤون الطبية القيادي الحوثي" أشرف المتوكل" ومتنفذين آخرين داخل المليشيا، بنهب وتسهيل عمليات نهب المساعدات الطبية التي تقدمها المنظمات الدولية لأبناء المحافظة.



وتأتي عمليات النهب التي وثقها ناشطون محليون، في وقت يموت فيه العشرات من أبناء المحافظة بأوبئة وأمراض قاتله ورفض المرافق الحكومية لاستقبال تلك الحالات بحجة عدم وجود الامكانات اللازمة.



وتتصدر محافظة إب قائمة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.



