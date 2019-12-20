عبدون يناقش ترتيبات المعرض اﻟ17 للوسائل التعليمية وتكريم فائزي الأنشطة اللاصفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبدون يناقش ترتيباتالمعرض اﻟ17 للوسائل التعليمية وتكريم فائزي الأنشطة اللاصفية

الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون، أن ما يتحقق للقطاع التربوي والتعليمي في مختلف الجوانب على مستوى مديريات المحافظة يمثل نموذجاً حافلاً بالعطاءات التي يوليها راعي التعليم الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



وأشار الوكيل عبدون، لدى ترؤسه إجتماعا للجنتي الأنشطة العامة الوسائل التعليمية بحضور قيادات العمل التربوي والتعليمي بمكتب الوزارة في المحافظة، إلى أن ما شهدته الأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الاول للبنين التي تم تنفيذها وسط تفاعل التلاميذ والطلاب والبراعم لابراز مواهبهم الابداعية التي يمتلكونها يكعس مدى الاستقرار النوعي الملحوظ في مدارس وثانويات ومجمعات ورياض الاطفال بالمحافظة .

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واشاد بالجهود المبذولة من قبل اللجان العامة وتعاون مديري الادارات التربوية والتعليمية وقيادات الادارات المدرسية التيمن خلالها اسهمت بشكل ايجابي ومتميز في سير نجاح تلك الانشطة اللاصفية المتعددة .

وتطرق عبدون، في الأجتماع إلى مستوى الإنجاز الذي تم في الأعداد والتحضير لإقامة فعاليات معرض الوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية في نسخته (السابعة عشر) من قبل دائرة الوسائل والترتيبات لفقرات الحفل الخطابي والفني والتكريمي للفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى في الأنشطة اللاصفية .

وشدد على ضرورة التنظيم الجيد من قبل المكلفين وخلق روح التعاون والتعامل الايجابي مع الجميع من أجل إظهار مستوى حجم المناسبة التربوية والتعليمية .

هذا وتم في الأجتماع استعراض ما أنجز من مهام من قبل المكلفين في توفير الأجواء الملائمة لاحتضان فعاليات المعرض الذي يستمر يومين صباحا ومساءاً وفرز المشاركين من المديريات وتقسيم الأجنحة، إضافة إلى استعراض الفقرات الابداعية الخاصة بالحفل الخطابي والفني والتكريمي واصدار النشرة التربوية .