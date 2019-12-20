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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بترومسيلة تهدي معمل حاسوب لمجمع أم سلمة للبنات بغيل باوزير الجمعة 20 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا تسلّم مجمع أم سلمة التعليمي للبنات بمنطقة الصداع في مديرية غيل باوزير شرقي مدينة المكلا عاصمة حضرموت، أمس، معمل حاسوب إهداء من شركة بترومسيلة .

ويضم المعمل خمسة عشر حاسوبا مع تجهيزاتها ويُعد إدخال المعمل إضافة جديدة ستمكن الطالبات من الإلمام بمهارات الحاسب الآلي. Advertisements وأهدت شركة بترومسيلة في وقت سابق عددا من معامل الحاسوب لمدارس التعليم الثانوي بمديريات غيل بن يمين والشحر وتريم وسيؤن وساه . ويأتي ذلك انطلافا من حرص شركة بترومسيلة على دعم العملية التعليمية وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها لتحسين جودة التعليم ومخرجاته . جرت عملية التسليم بحضور المهندس هاني عوشان مدير ميناء التصدير بالضبة ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية غيل باوزير عبد العزيز عمشوش ومنسقا العلاقات بميناء التصدير سالم باثقيلي والكعش السعيدي.

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