شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..طارق عفاش يرعب كل الحوثيين ويعلن رسميا انه سيذبح كل الاسرى ويدفن عائلاتهم وهم احياء..لن تصدق كيف كانت ردة فعل الحوثيين بعد هذا التهديد المخيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..طارق عفاش يرعب كل الحوثيين ويعلن رسميا انه سيذبح كل الاسرى ويدفن عائلاتهم وهم احياء..لن تصدق كيف كانت ردة فعل الحوثيين بعد هذا التهديد المخيف

2019/12/20 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..طارق عفاش يرعب كل الحوثيين ويعلن رسميا انه سيذبح كل الاسرى ويدفن عائلاتهم وهم احياء..لن تصدق كيف كانت ردة فعل الحوثيين بعد هذا التهديد المخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.