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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الاحمر يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده ويقدم هدية لا تقدر بثمن للايرانيين بخطوة خطيرة لم يتوقعها احد ( صورة صادمة )

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