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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تزف خبر غير سعيد وكارثي للملك سلمان وأمير قطر وسبب صدمة للقطريين والسعوديين لكنه جعل ولي عهد ابو ظبي يطير فرحا

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