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صنعاء - ياسمين الخيامي - سفير قطر في سلطنة عمان يصعق جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويباغت الاماراتيين بهذا التصريح الناري الذي قهر الاماراتيين وابهج كل ابناء السلطنة

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