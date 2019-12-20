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صنعاء - ياسمين الخيامي - واخيرًا السلطات السعودية تحسم أمرها وتصدر قرار عاجل يكشف مصير الداعية السعودي الشهير سلمان العودة ( نص القرار + تصريح ناري من ابن سلمان )

أكد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، أن جلسة النطق بالحكم على والده ستكون اليوم الخميس، وذلك بعد تأجيلها عدة مرات.



وقال عبد الله في تغريدةٍ له على "تويتر" مساء الأربعاء: “فجأة، بعد فترات من التأجيل والتقديم والتغيير المتكرر للإجراءات والقضاة، علمنا أن جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة في محاكمته السرّية ستكون غدًا (الخميس) بإذن الله”.

وأضاف أن هذا "خلافًا لما قررته المحكمة سابقًا من أن الجلسة ستكون بعد شهر ونصف".

وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرات، دون تقديم أي سبب واضح.

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وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة: إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.

واعتقلت السلطات السعودية سلمان العودة، أواخر عام 2017، بعد قطع العلاقات مع قطر، فيما وجَّهت النيابة السعودية لائحة اتهامات له من 37 تهمة، أبرزها التحريض ضدَّ النظام وطالبت النيابة بإعدامه.

وكان الباحث والكاتب الموريتاني "محمد مختار الشنقيطي" دعا في وقت سابق إلى الإفراج عن الداعية السعودي سلمان العودة في ظل الحديث عن انفراجة في الأزمة الخليجية.