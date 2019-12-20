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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قطر ولا سلطنة عمان..دولة خليجية تباغت الجميع وتوجه ضربة موجعة للزبيدي وولي عهد ابو ظبي وتعلن مساندتها ودعمها لعدوهما اللدود وتمنحه هدية لا تقدر بثمن

2019/12/20 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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