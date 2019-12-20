مناقشة التصورات والفعاليات بالاحتفاء بالذكرى السادسة للهبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

عقد الخميس بمقر مكتب حضرموت الجامع بسيئون الاجتماع الثاني للجنة العليا لفعاليات الذكرى السادسة للهبة الحضرمية برئاسة الامين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس المكتب فضيلة القاضي اكرم نصيب العامري، وبحضور عدد من اعضاء رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع .

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وجرى في الاجتماع مناقشة واستعراض التصورات من الانشطة والفعاليات الهادفة بإقامة المهرجان المركزي بالذكرى السادسة للهبة الحضرمية المقرر اقامته في مدينة سيئون اواخر الشهر الجاري , من قبل رؤساء الدوائر ولجانها المتخصصة والمتمثلة في الدوائر الإعلامية والثقافية والسياسية والشبابية والرياضية والمرأة ومنظمات المجتمع المدني لإقامة مهرجان كرنفالي خطابي بمشاركة شرائح المجتمع من مختلف مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وتضمنت التصورات لوحة فلكلورية تعرض نماذج من التراث الحضرمي كالرقصات ولعبة الشبواني بهدف ابراز الموروث الثقافي والشعبي التي تتميز به مدن وادي حضرموت بالإضافة الى فعاليات شبابية ورياضية بمشاركة ذوي الاعاقة وإقامة معرض تراثي خاص بالمرأة وورش عمل وندوات ثقافية وغيرها من الفعاليات المختلفة لأهمية هذا الحدث الهام الذي اعاد لحضرموت واهلها مكانتهم بعد مطالبتهم بإعادة حقوقهم المشروعة التي ضحى من اجلها خيرة ابنائها وفي مقدمتهم المقدم سعد بن حبريش العلي.

وفي تصريح لرئيس اللجنة العليا لفعاليات الذكرى السادسة للهبة الحضرمية الامين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس المكتب فضيلة القاضي اكرم نصيب العامري، عبر عن شكره عن تفاعل الجميع في جعل هذه الاحتفالية مميزة من خلال ما تضمنته تلك التصورات من فعاليات وانشطة لمكانة هذا الحدث الهام الذي اعاد لحضرموت واهلها مكانتهم بعد مطالبتهم بإعادة حقوقهم المشروعة التي ضحى من اجلها خيرة ابنائها وفي مقدمتهم المقدم سعد بن حبريش العلي.

وأكد بأنه في مطلع الاسبوع القادم سوف يتم الاعلان عن تحديد بدء الفعاليات والانشطة في مؤتمر صحفي يعقد بهذه المناسبة ستدعى كافة وسائل الاعلام المختلفة .. داعيا جميع شرائح المجتمع التفاعل مع هذه الحدث ليكون يوما خالدا في تاريخ حضرموت الحديث .