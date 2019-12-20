المكلا تحتضن غدًا الجمعة فعاليات تدشين الذكرى الـ6 للهبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تدشن يوم غدٍ (الجمعة) فعاليات احياء الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية , حيث يحتضن ملعب الفقيد بارادم بالمكلا مباراة افتتاح بطولة كأس الهبة لأندية حضرموت لكرة القدم , التي تجمع فريقا وحدة المكلا ونهضة الريدة بمديرية غيل بن يمين.



وأفاد رئيس اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الـ 6 للهبة الحضرمية الدكتور عبدالعزيز الصيغ بأن برنامج فعاليات هذه المناسبة ستتضمن الى جانب الدوري الكروي إقامة فعالية جماهيرية يوم بعد غدٍ السبت (21 ديسمبر) بقاعة الفخامة بالمكلا , يرافقها ندوة توثيقية وبحثية يقدم فيها مجموعة من الباحثين أوراقًا علمية , ويستمع فيها إلى شهادات مجموعة ممن رافقوا أحداث الهبة الشعبية الحضرمية .

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وأوضح بأن الندوة تعد بداية لعمل متواصل يتم فيه تجميع أكبر عدد من الأوراق الدراسية عن الهبة وما سبقها وما لحقها من تداعيات , بالإضافة إلى جمع أقوال وشهادات عدد كبير من الشهود الذين رافقوا أحداثها .

وأكد الدكتور الصيغ بأن الأوراق والشهادات التي ستتلى في الندوة , ستكون مادة لكتاب عن الهبة الحضرمية سيصدر لاحقًا حين تستكمل عمليات الجمع والاستقصاء والفرز , منوهًا إلى أن الفعاليات ستتضمن أيضًا على إقامة معرض للصور في قاعة حضرموت الدائمة للصور والمعارض بالمكلا يوم الأحد القادم (22 ديسمبر).

واشار إلى أن هذا المعرض سيحتوي على ثلاثة أجنحة , يختص الجناح الأول بالصور التي سجلت أحداث ما قبل الهبة , فيما يشتمل الجناح الثاني على صور أحداث الهبة وما رافقها من تداعيات , وجناح ثالث يبرز الأحداث التي سجلت ما بعد الهبة وما أحدثته في المجتمع الحضرمي من تغيير , وما حققته من نتائج .

ويذكر بأن مدينة سيئون سوف تحتضن الفعالية المركزية بالذكرى هذه المناسبة الاستثنائية في تاريخ حضرموت إلى جانب أنشطة ثقافية أخرى.