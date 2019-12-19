شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القنون توجه ضربة ساحقة لعائلتها وتشعل جميع شبكات التواصل الاجتماعية .. بعد اعترافها بكل وقاحة وقلة ادب لاحدود لها انها مارست الرذيلة بشكل واسع في كندا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع "الخليج 365" على متداول مقطع في شبكات التواصل الاجتماعية سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت ( سإقتل ) في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها ! وتابع "الخليج 365" المقطع والتعليقات علية فيما يرى الاغلبيه بان رهف ليس معنفه بقدر ماهي تبحث عن الحريه الجنسيه وشرب الخمور والحشيش كما كانت تروج لها سابقا في صور اخرى لها نشرتها في حسابها الشخصي وايضاء صرحت سابقا بانها ذهبت الى تايلند لعمليه تغيير وانها ماكانت لتسطيع فهل هذه الامور في المملكة العربية السعوديه لان القران والسنه النبويه والدين والعرف والخلق وشيم العربيه كلها عوامل تمنع تفسخ المراه وجعلها سلعه ماديه لم يريدها.

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