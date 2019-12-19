محافظ حضرموت يثمن جهود السلطة المحلية بمديرية بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، في مكتبه بمدينة المكلا، بمدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي.

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واطلع المدير العام لمديرية تريم، المحافظ البحسني، على الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بتريم والتحديات التي تواجه عمل السلطةالمحلية، مبينا للمحافظ أبرز الأنشطة التي قامت بها السلطةالمحلية بالمديرية والمكتب التنفيذي بالمديرية.

من جانبه أشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بتريم ممثلة بالمدير العام المستشار خالد هويدي.. مشيرا أن السلطة المحلية بالمحافظة تتابع أنشطة المكتب التنفيذي بالمديرية.

وبارك في سياق حديثه للمدير العام التقدم الذي حققته السلطة المحلية في الفترة الماضية .. معلنا وقوفه الدائم مع السلطة المحلية بتريم ومساندا لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطة في سبيل تطبيق القانون والحفاظ على النسيج والسلم الإجتماعي.

وأكد محافظ حضرموت في سياق حديثه للمدير العام أن مدينة تريم تكون من أولويات المدريات التي تهتم بها السلطة المحلية بالمحافظة لما لها من مكانة دينية وثقافية وتاريخية عريقة فهي منبع للعلماء وقبلة لطلبة العلم والدين والثقافة .