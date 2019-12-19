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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكمال تبحث مع السفير الصيني مساندة الجهود الحكومية لدعم وتنمية المرأة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الرياض
بحث وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، إمكانية مساهمة الصين في دعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة، بكافة مجالاتها والتي تتضمن تقديم الحماية للمرأة، وتنميتها وتأهيلها ودعم البرامج والمشاريع التي تسهم تعزيز دورها في المجتمع، ومساندة الجهود الحكومية في تقديم الدعم والرعاية لها.
وناقشت الكمال مع السفير دعم الأسر المنتجة، والمشاريع الصغيرة وتقديم التدريب والتأهيل للمرأة في عدد من المجالات للاستفادة منها في الحياة المجتمعية، وتنشيط الاتفاقيات الخاصة بالشوؤن الاجتماعية العمل بين الجانب اليمني والصيني.
من جانبه أكد السفير الصيني انه سيتم بحث إمكانية المساهمة في تمويل ودعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة والتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع والبرامج في اليمن.
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