بلادنا تشارك في الدورة الثالثة لمنتدى المرأه العربية - الصينية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 - الرياض
شاركت الجمهورية اليمنية في افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية - الصينية، الذي عقد، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، بوفد ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال .
وناقش المنتدى الذي شارك فيه عدد من ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة من مختلف الدول العربية والاقليمية، دور القطاع غير الربحي في دعم المرأة في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، ودورها في الاقتصاد والاستثمار وتبادل الخبرات التجارية من خلال استعراض أساليب تعزيز بيئة الاستثمار للمرأة والفرص التجارية الواعدة للمرأة .
وتطرق المنتدى إلى مكانة ودور المرأة في الثقافة العربية والصينية من ناحية أوجه التشابه والاختلاف والقيم المشتركة بينهما، أستعرض أفضل البرامج التدريبية والتعليمية في مجال الاقتصاد والتقنية الموجهة للنساء، وإيجاد نقاط الالتقاء بين المرأة العربية والصينية في شتى المجالات.
وتخلل المنتدى على عدة محاضرات وحلقات نقاشية تضم العديد من المحاور أبرزها: مبادرات القطاع غير الربحي وتمكين المرأة، المرأة والاستثمار، مكانة المرأة في الثقافة العربية والصينية، بناء قدرات المرأة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا، آفاق الشراكة بين المرأة العربية والصينية.
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