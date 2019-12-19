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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت: 2020 سيشهد تدفّق للعديد من الاستثمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً للدفع بوتيرة العمل في الإدارات المرتبطة بالاستثمار.
وفي اللقاء، الذي ضم مديرو الاستثمار، والعقار، والاشغال، والشؤون القانونية، ومدينة المكلا، والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، شدّد المحافظ على ضرورة تفعيل العمل في هذه المرافق خلال العام الجديد 2020م وانتهاج طريقة أسهل والتسريع بعجلة الإجراءات لتخليص معاملات المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء .
كما شدّد المحافظ على التعامل الأمثل مع قضايا المواطنين والمستثمرين، وتخليص معاملاتهم بصورة سريعة والرد على رسائلهم، وانتشال وضع هذه الإدارات، وحل جميع القضايا العالقة .
وقال المحافظ إن العام القادم سيشهد تدفّق العديد من الاستثمارات، وعليه يجب أن يواكب هذا الطلب، تنسيق وتطوير في العمل، وعقد لقاءات دورية بين الجهات المعنية للتسريع بمعاملات المستثمرين الجادين للدفع بعملية التنمية، والالتزام بمواعيد العمل والمصداقية، لعكس صورة إيجابية، وإنهاء معاناة المواطنين، وسير معاملاتهم بصورة سلسلة وبدون مماطلات أو تأخير .
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