محافظ حضرموت : لدينا خطة شاملة لدراسة إحتياجات المديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، أن لدى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة خطة شاملة لدراسة احتياجات جميع مديريات المحافظة، واعتماد مصفوفة لإبراز الاحتياجات، والعمل على تنفيذها حسب الأولويات.



جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الخميس، في المكلا، اجتماعاً بمديري عموم المديريات الصحراوية بحضور وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعيري، ومديري مكتبي التخطيط بالوادي والساحل.

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وأشار المحافظ الى أن هذه الخطة تهدف إلى انتشال وضع المديريات الصحراوية وفق الاحتياجات عرفاناً بدورها المهم في مختلف المراحل وفي تأمين الجانب الأمني لصحراء حضرموت وتعويضاً عن سنوات المعاناة والحرمان .. مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإحداث تنمية في مديريات الشريط الصحراوي.

‌وأكد المحافظ أن حضرموت تعدّ اليوم الوعاء الأنسب للاستثمار والتنمية، داعياً الى تكاتف جهود الجميع وتعزيز الثقة فيما بين أبناء المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والاهتمام بالتوعية، وشحذ همم المواطنين نحو الترابط، والاقتراب من المواطنين والاستماع الى همومهم ومتطلباتهم.

وخلال الإجتماع، أستعرض الوكيل المساعد لشؤون الصحراء، ومدراء عموم المديريات الصحراوية ومدير مكتب التخطيط بالوادي والصحرا، أبرز القضايا والاحتياجات لمديرياتهم في مجالات المياه والكهرباء والطرقات والصحة والتعليم، ومصفوفة المشاريع الجاري تنفيذها ومشاريع التنمية المقترح تمويلها من نسبة مبيعات النفط بمديريات الوادي والصحراء.

‌ووجه المحافظ بعدد من المشاريع الملحة للمديريات الصحراوية وتضمين بعض المشاريع الملحة لمصفوفة الاحتياجات واعتماد المشاريع الحيوية وفق رؤية أولويات الاحتياج.

‌واقر الاجتماع تكليف مندوب للمديريات الصحراوية لدى السلطة المحلية بالمحافظة، مهمته متابعة قضايا هذه المديريات مع قيادة السلطة المحلية .