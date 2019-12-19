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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يعلن عن دخول 10 ميجاوات الخدمة الليلة بالكهرباء المركزية بعتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
اعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الخميس، عن دخول عشرة ميجاوات الخدمة بمحطة التوليد المركزية بعتق .
واشاد المحافظ في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بالجهود التي بذلها مهندسوا شركة انتراكس المشغل لوحدة التوليد الجديدة من استكمال عملية ربط الدفعة الاولى من المولدات وادخالها منظمومة الخدمة بالمحطة ، مؤكدا على دورها في تعزيز الطاقة الكهربائية للمحطة والتغلب على مشكلة العجز القائم فيها .
ونوه المحافظ بن عديو بان الشركة ستعمل خلال الايام القادمة على توفير ماتبقى من مولدات وحدة التوليد الجديدة والمتمثلة في خمسة ميجاوات.. مفيدا بان تشغيل الدفعة الاولى من مولداتها الليلة سيعمل على زيادة ساعات تشغيل المحطة وتقليص عملية تقنين التيار الكهربائي على المواطنين في مركز المحافظة وعموم مديرياتها المستفيدة من محطة التوليد المركزية بعتق .
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