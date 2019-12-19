فلكي يمني: يحدد موعد بدء كتلة هوائية حارة ويوجه تطمينا للمزارعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلن فلكي يمني، اليوم الخميس، عن موعد بدء كتلة هوائية حارة موجها تطميناته للمزارعين.

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وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب، نشره على صفحته بالفيسبوك، أن درجات الحرارة ستعاود الإرتفاع تدريجياً بحسب المؤشرات، إعتباراً من يوم الثلاثاء 12/24، مع بِدء تأثير كتلة هوائية دافئة نسبياً على الأجواء آواخر شهر ديسمبر الجاري.

وأكد عياش على أنه لاتوجد أي إحتمالية من إمكانية تشكل الصقيع أو حدوث الضريب على المحاصيل الزراعية مع هكذا ظروف جوية سائدة.

ولفت بأن الإنخفاض في درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القليلة القادمة على بعض المناطق الجبلية المرتفعة بالتزامن مع إقتراب موعد الوقوف الشمسي، سيكون محدوداً وليس بشكل كبير.

وبدأت كتلة هوائية باردة في عدة محافظات يمنية خلال الايام الحالية، تشتد وتيرتها مع اقتراب موعد وقوف الشمس.