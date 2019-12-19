المرتضى يكشف عن السبب الحقيقي وراء تبادل الاسرى في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

اوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن نجاح عملية التبادل الأخيرة للاسرى في تعز كانت بسبب عدم وجود يد للأمم المتحدة في هذه العملية.

واشار الى أن عمليات تبادل الأسرى، والتي كان أخرها عملية الخميس التي شملت تحرير 60 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في تعز قضى بعضهم أكثر من 4 سنوات في سجون المرتزقة، جاءت بجهود الوساطات المحلية .

وقال المرتضى في تصريح للمسيرة إن عمليات التبادل التي حصلت بوساطات محلية تميزت بأن الوسطاء كانوا صادقين وجادين بعكس الوساطة الأممية.

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وبين المرتضى أن ملف الأسرى ليس أولوية لدى الأمم المتحدة ولهذا لا يرى جدية من قبلهم في تنفيذ هذا الملف

وأوضح أن الوسيط الأممي فقط يضع مقترحات لتبادل الأسرى ولهذا يرى فشلًا ذريعًا لديهم بينما الوساطات المحلية أكثر جدية وعلمًا بالواقع اليمني.

وأكد المرتضى أن هناك مفاوضات مستمرة محليًا لتبادل الأسرى ولا يحبذ الإعلان عنها حاليًا للحفاظ على إنجاحها.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أعلنت امس عن تحرير 60 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في تعز بوساطة محلية مر على بعضهم أربعة أعوام في الأسر.